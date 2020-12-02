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東海商圈傳強盜案 莽男徒手打人欲搶車、搶錢遭訴
台中市王姓男子精神狀況不佳，他涉嫌在10月間，在東海商圈遊園北路附近，趁張姓男子停好車後，上前要求張交出車鑰匙，張不從，王就徒手攻擊張頭部，把張打成腦震盪，隨後王還持石頭砸毀張車玻璃，拿出背包、外套等物品，張趁隙逃跑後報警，警方在現場查獲王，台中地檢署偵結，今依強盜罪起訴。
根據起訴書，王姓男子（27歲）在10月7日凌晨零時許，在龍井區遊園北路575巷附近空地，發現張姓男子剛將轎車停好，王認為有機可趁，上前要求張拿出車鑰匙，張不從，王就徒手攻擊張的頭部，造成張腦震盪、頭皮撕裂傷、上肢擦挫傷等傷勢，張不堪被毆打，趕緊求饒，直說「別打了，車鑰匙給你」。
不過王沒等張將車鑰匙拿出來，就逕自走到張轎車旁邊，並持路旁的石頭，猛砸張車窗玻璃，王砸破玻璃後，拿出車內的藍色、白色外套及後背包，還當場穿上藍色外套禦寒，張趁隙逃逸報警，台中市第六警分局獲報到場時，王仍在現場，當場查獲王強盜的贓物。
檢方訊問時，王母證稱，王的精神狀況不佳，所以才會犯行，但王並沒有相關就醫紀錄，且檢方認為，當時王攻擊被害人，喝令被害人交出鑰匙，甚至在犯行後拿出外套禦寒，顯見並未欠缺辨識能力，今偵結依強盜罪起訴。
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