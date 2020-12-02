萬華遶境前夕喋血釀4傷 警方敬告「凡打架必嚴辦！」

一年一度的「艋舺青山王遶境」本週即將登場，昨晚值東爐主壇舉行登殿大典時卻發生鬥毆事件，導致4人受傷送醫，警方介入後已將涉案6人帶返偵辦；轄區萬華分局今早強調，凡參加打架鬥毆者，警方將以優勢警力強勢逮捕，依法送辦絕不寬貸。

警方調查，昨晚是青山王遶境值東爐主在和平西路三段的紅壇舉行登殿大典，晚上8時許壇前兩派黑衣人因不慎推擠對方引發口角爭執，雙方一言不合之下大打出手，但其中一方人馬勢弱逃離現場，身穿亮綠色上衣的爐主方人員本想介入制止，卻「公親變事主」被捲入其中。

警方獲報到場時，雖現場已無人互毆，但有兩名男子受傷流血，坐在道路分隔島上，面對員警詢問卻不願多談，只說「沒事沒事」，事後送醫治療。

鬥毆事件導致4人受傷送醫，23歲侯姓男子等3人是爐主方人員，頭手腳受擦挫傷及撕裂傷，被送往和平醫院治療；餘下1名24歲毛姓男子則是從中部北上觀禮的無辜民眾，他與滋事雙方互不認識，卻遭人持利器刺傷臀部，是4人中傷勢最重者，被送往台大醫院治療。

警方介入調查後，今晨循線將27歲李姓男子等4名涉案男子查緝到案，涉嫌持利器傷人的李男供稱，當時是隨手抄起路旁鐵條攻擊對方；送醫治療的侯、樊2人，傷勢恢復後也到案配合偵辦，全案警詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

因艋舺青山王遶境是台北三大廟會之一，且萬華地區角頭盤據，盛會中在爐主壇前打架鬧事被視為「砸招牌」，稍有不慎恐引發後續報復效應發酵，轄區萬華分局警方不敢大意，將加強活動期間維安工作。

轄區萬華分局表示，青山宮將於12月4日至6日舉辦遶境活動，期間將有大量人潮湧入萬華地區，因應以往遶境期間易發生鬥毆事件，警方已規劃部署制服警力、霹靂小組及刑事警察維持治安狀況，預計將投入230名警力，以求活動順暢平和。