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發生工人酒駕撞傷女護理師後 南警今起取締酒駕4天
台南市安南區昨天發生工人涉嫌酒駕，將女護理師撞成重傷，市警二分局配合市警察局加強取締酒駕，從今天起至12月5日一連4天，執行取締酒後駕車專案，提升取締酒後駕車執法強度。
警方分析指出，每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡高峰期，因該期間正值補冬時節、國定連假及春節等民俗節慶，民眾過節歡聚常飲酒助興，遇有天候不佳影響路況及駕駛人酒後注意力下降等因素，致酒駕肇事增加，
市警二分局說，將於109年12月2日、3日、4日及5日配合全市執行取締酒後駕車專案大執勤務，將針對轄區KTV、PUB、酒店、餐飲店等易飲酒處所周遭路段及易酒駕肇事路、時段，採不分日、夜、及易發生交通事故時段、地點全面稽查、攔檢取締酒後駕車違規行為，以提升取締酒後駕車執法強度。
警方請民眾切勿心存僥倖；並呼籲駕駛人切勿酒後駕車，落實指定駕駛者不飲酒或乘坐大眾運輸交通工具、代叫計程車返家等措施，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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