快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山域意外增加 台東縣消防局推6大自救觀念

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

行政院自108年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，統計今年1至10月高山型國家公園山域意外事故計有113件，較去年同期增加41件，增加國家整體救援量能。為此，台東縣消防局推出山難預防6大自救觀念，提醒登山客。

縣消防局表示，從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，如果登山前沒有做好完全的準備，讓自己面臨危險的機會就增加，一旦碰到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救。

登山迷途學會6大自救觀念，可以在山區保命，一、是切勿繼續向前推進，走得越遠將使你被尋獲機率越低，下切溪谷是大忌；二、避免身體失溫，找尋避風點做緊急避難處，禦寒衣物不足生火取暖；三、是越高的地勢及開闊稜線越容易獲救，直升機搜索易發現及手機較容易收到訊號。

四、如果必須移動，務必沿途製造明顯人為痕跡或留下無用物品，有利搜索人員發現；五、讓自己容易被空中搜索發現，聽到聲音或看到直升機，到高點或開闊處升狼煙、頭燈閃爍或鏡子反光求救

六、謹記野外求生333原則等待救援（3小時內需要保暖、3天內需要飲水、3周內需要飲食），先禦寒，再飲水，最後覓食。

從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，登山前一定做好完全的準備。圖／台東縣消防局提供
從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，登山前一定做好完全的準備。圖／台東縣消防局提供
「向山致敬」山林開放政策後，山域意外事故增加，台東縣消防局推出山難預防6大自救觀念，提醒登山客。圖／台東縣消防局提供
「向山致敬」山林開放政策後，山域意外事故增加，台東縣消防局推出山難預防6大自救觀念，提醒登山客。圖／台東縣消防局提供

延伸閱讀

五股違章工廠暗夜大火 近千坪廠房付之一炬

國道中山高貨櫃車衝出車道阻擋三車道釀堵塞 2人送醫

影／瑞芳早餐店凌晨悶燒直冒濃煙 消防速往灌救

斗六民間資源回收站火警 濃煙竄天

相關新聞

高雄下水道工程2死 勞檢：未實施通風換氣及氣體偵測

高雄市鹽埕區昨晚發生2名工人在清理下水道時，昏迷送醫，深夜急救不治，高雄市府勞工局勞動檢查處派員到場勞檢勒令肇災場所停工...

山域意外增加 台東縣消防局推6大自救觀念

行政院自108年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，統計今年1至10月高山型國家公園山域意外事故計有113件，較...

桃園轎車打滑撞上路旁4機車 目擊網友：碰一聲後成火球

桃園市八德區昨天晚間有民眾目擊，一輛轎車打滑撞上路旁機車，碰的一聲巨響瞬間燒成一團火球，畫面相當可怕，當下多位熱心民眾與...

五股違章工廠暗夜大火 近千坪廠房付之一炬

新北市五股區外寮路山區1間違章鐵皮工廠，今天凌晨1時許發生大火，並且迅速延燒隔鄰2間廠房，消防局獲報動員大批人車趕往救援...

東海商圈傳強盜案 莽男徒手打人欲搶車、搶錢遭訴

台中市王姓男子精神狀況不佳，他涉嫌在10月間，在東海商圈遊園北路附近，趁張姓男子停好車後，上前要求張交出車鑰匙，張不從，...

萬華遶境前夕喋血釀4傷 警方敬告「凡打架必嚴辦！」

一年一度的「艋舺青山王遶境」本週即將登場，昨晚值東爐主壇舉行登殿大典時卻發生鬥毆事件，導致4人受傷送醫，警方介入後已將涉...

發生工人酒駕撞傷女護理師後 南警今起取締酒駕4天

台南市安南區昨天發生工人涉嫌酒駕，將女護理師撞成重傷，市警二分局配合市警察局加強取締酒駕，從今天起至12月5日一連4天，...

地面作業為何工人墜下水道死？ 高市水利局：查原因中

高雄市昨天發生兩名工人進入鹽埕區大公路的下水道發生工安意外，高雄市長陳其邁今天上午表示，昨天第一時間，包括勞工局、水利局...

高雄2工人下水道亡 懷疑恐是這個原因

高雄鹽埕昨發生2工人受困下水道死亡事件，水利局表示，是因接獲1999通報汙水管線疑有阻塞，所以維護廠商到場清理，但作業是...

8旬翁闖紅燈人行道 疑因視線不佳被汽車撞上當場死亡

85歲楊姓老翁今天上午6時許在新北市林口區文化三路二段前違規穿越紅燈人行道，被開車往桃園方向的李男（31歲）撞上，楊當場...

高市2工人清理下水道昏迷雙告不治 家屬崩潰捶胸痛哭

高雄市鹽埕區兩名工人在下水道昏迷，雙雙送醫不治。消防員先救出62歲邱姓工人施以CPR急救，但邱男送醫後仍告不治，妻子在急...

國道中山高貨櫃車衝出車道阻擋三車道釀堵塞 2人送醫

嘉義縣消防局119凌晨4點54分獲報，國道中山高速公路北上263.6公里，發生一輛貨櫃車衝出對向車道，占用北向主線三車道...

熱門新聞

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。