山域意外增加 台東縣消防局推6大自救觀念

行政院自108年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，統計今年1至10月高山型國家公園山域意外事故計有113件，較去年同期增加41件，增加國家整體救援量能。為此，台東縣消防局推出山難預防6大自救觀念，提醒登山客。

縣消防局表示，從事山區活動常遇到變化萬千的氣候、地形複雜的考驗及身體負荷的挑戰，如果登山前沒有做好完全的準備，讓自己面臨危險的機會就增加，一旦碰到危險，除了尋求對外求援，更重要的是先如何自救。

登山迷途學會6大自救觀念，可以在山區保命，一、是切勿繼續向前推進，走得越遠將使你被尋獲機率越低，下切溪谷是大忌；二、避免身體失溫，找尋避風點做緊急避難處，禦寒衣物不足生火取暖；三、是越高的地勢及開闊稜線越容易獲救，直升機搜索易發現及手機較容易收到訊號。

四、如果必須移動，務必沿途製造明顯人為痕跡或留下無用物品，有利搜索人員發現；五、讓自己容易被空中搜索發現，聽到聲音或看到直升機，到高點或開闊處升狼煙、頭燈閃爍或鏡子反光求救