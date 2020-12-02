地面作業為何工人墜下水道死？ 高市水利局：查原因中

高雄市昨天發生兩名工人進入鹽埕區大公路的下水道發生工安意外，高雄市長陳其邁今天上午表示，昨天第一時間，包括勞工局、水利局都有到現場，需要再做進一步的釐清，一早相關局處在調其他民間的監視錄影器以釐清當時發生的現場狀。高雄市水利局長蔡長展表示，昨天的工作，是1999的通報，是汙水管阻塞，水利局出動的是一輛高壓沖洗車跟兩名操作人員，他們的作業完全是在地面上作業，並不是要下去下水道，兩名工作人員為何會出現在人孔，這部分還需要進一步調查、檢討。

蔡長展說，水利局昨天晚上去醫院慰問家屬，今天主管會再去慰問，針對這一些相關的標準作業，會依照勞工局調查出來的一些相關的狀況做檢討。

勞工局長李煥熏說，此次事故整個狀況目前還不是十分清楚，必須在消化資料之後才能夠做一個確定的研判；但就昨天的現場狀況，應該有違反相關規定，最高可裁處30萬元，至於其他更詳細的資料，還待調查清楚之後才能做決定。

蔡長展說，昨天勞工局有到現場搜證，今天水利局也提供了一些資訊，主要就是人員墜落的部分，今天請警察局協助調閱周邊的一些監視器的影帶來判定當時現場的一些工作狀況；現場只有兩位從業人員，周邊也沒有居民可以提供相關訊息，所以盼能有影帶來做輔助，水利局會針對相關的標準作業，依照勞工局調查出來的一些相關的狀況做檢討。