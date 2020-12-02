桃園轎車打滑撞上路旁4機車 目擊網友：碰一聲後成火球

桃園市八德區昨天晚間有民眾目擊，一輛轎車打滑撞上路旁機車，碰的一聲巨響瞬間燒成一團火球，畫面相當可怕，當下多位熱心民眾與消防隊聯手協助滅火，所幸無人受傷；警方調查，轎車駕駛酒精測試值為零，相關肇事及賠償責任正釐清中。

女網友將行車記錄器畫面PO網發文，昨天晚上10點多，她與先生到建國路、大㓓消防隊附近的補習班接孩子下課，因有捷運施工，將車子停在建國路邊，她走路去帶孩子回車上，豈料待在車上的先生聽見碰的一聲，然後就看見一團火球了。

女網友的先生趕緊先將車子開走，深怕待會消防車沒地方停，停好後便到附近民宅尋求滅火器，會同現場2位熱心民眾一起滅火，消防隊也趕抵現場協助，網友紛紛給予讚許，「熱心」、「太感謝你們」。

八德警分局交通分隊長林芳宜指出，經調查昨天晚上10多，陳姓男子駕駛汽車行駛於介壽路往大溪方向，在建國路口右轉時，疑因轉彎速度過快打滑失控，撞擊4輛停放於路旁的機車，其中2部機車起火燃燒。