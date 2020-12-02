高雄2工人下水道亡 懷疑恐是這個原因

高雄鹽埕昨發生2工人受困下水道死亡事件，水利局表示，是因接獲1999通報汙水管線疑有阻塞，所以維護廠商到場清理，但作業是用水管沖洗，不需人下去，初步懷疑是工人被沼氣嗆昏墜落，另一人想救援也受困，詳細仍待今調閱監視器釐清。

水利局主秘張世傑昨在現場說明昨派工原因，他說，今天上午10點37分左右，水利局接獲1999通報，大公路56號前的汙水管線有阻塞，所以水利局立即派工給維護廠商鎮海公司，大概下午5點多到達現場，清理汙水管線。

結果2位工人受困於下水道，救出後已無呼吸心跳，分送大同醫院和阮綜合醫院搶救，但仍宣告不治。

根據消防局通報，昨晚9點25分救起第1名62歲邱男送大同醫院，9點42分救起第2人63歲林男送阮綜合醫院。現場涵洞深度約5公尺。