8旬翁闖紅燈人行道 疑因視線不佳被汽車撞上當場死亡

85歲楊姓老翁今天上午6時許在新北市林口區文化三路二段前違規穿越紅燈人行道，被開車往桃園方向的李男（31歲）撞上，楊當場失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治；李在警方詢問後依過失致死罪移送新北地檢署。

監視器畫面顯示，當時楊翁撐著一把傘，未理會人行號誌燈是紅燈便逕直闖過去，橫跨文化三路二段；當他徐徐走在斑馬線上時，李恰好開車直行往桃園方向要去上班，只見李疑似因下雨加上天色尚暗導致視線不佳，直到經過路口在斑馬線前才注意到楊翁，他緊急踩下煞車仍撞上楊，使其當場失去呼吸心跳。