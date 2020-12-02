高市2工人清理下水道昏迷雙告不治 家屬崩潰捶胸痛哭

高雄市鹽埕區兩名工人在下水道昏迷，雙雙送醫不治。消防員先救出62歲邱姓工人施以CPR急救，但邱男送醫後仍告不治，妻子在急診室外崩潰捶胸痛哭，讓人鼻酸。

兩名高雄市水利局外包工人昨晚在於大公路50號下水道內進行下水道清理工程，陷入昏迷，直到鹽埕警分局員警巡邏經過，發現工程車停在路上，但沒有開燈，附近也沒工程人員，但一旁人孔蓋是打開的，就拿手電筒照驚覺有人昏倒在內，約晚間8點50分轉報消防協助。

消防局獲報前往搶救，發現二人受困於深五公尺的涵洞內，第一時間以吊掛方式進入下水道率先救出邱姓工人，發現另有一人受困，緊急上來更換氧氣瓶後再搶救。

邱男被救出時無呼吸心跳，救護人員緊急做CPR，等在一旁的家屬焦急萬分，消防人員稍後救出50歲林姓工人，分別送大同醫院、及阮綜合醫院救治。但林男全身淤泥、多處瘀傷，無法插管急救，直至深夜10點半分左右，院方宣告2人搶救無效，邱男妻子聽後哭倒在急診室外。

高雄市勞工局凌晨一點表示，初步調查因侷限空間內未通風換氣及未實施氣體偵測（人孔內硫化氫，經消防隊灑水後濃度仍有2.6ppm）。雇主違反「職業安全衛生設施規則」第29條之1至第29條之7暨「職業安全衛生法第6條第1項」規定，最高將處30萬元罰鍰。勞檢處已勒令現場停工，釐清追究肇災責任，並協助辦理相關慰助事宜。