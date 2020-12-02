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五股違章工廠暗夜大火 近千坪廠房付之一炬
新北市五股區外寮路山區1間違章鐵皮工廠，今天凌晨1時許發生大火，並且迅速延燒隔鄰2間廠房，消防局獲報動員大批人車趕往救援，直到凌晨4時許才將火勢撲滅，燃燒總面積約3千平方公尺，幸好無人傷亡。
現場是一大片連棟式違章鐵皮廠房，簡易隔間分租給不同業主，凌晨消防隊趕抵時，廠房已經全面燃燒，由於內部堆滿木材等助燃物，火勢延燒非常迅速，相鄰的系統家具、餐具、工程工廠全面起火，幸好大半夜無人作業，沒有傳出人員受困。
新北市消防局調度2個大隊、25個分隊共58輛車、170人前往搶救，凌晨4時5分通報火勢熄滅，起火原因及財物損失仍待進一步調查。
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