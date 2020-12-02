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國道中山高貨櫃車衝出車道阻擋三車道釀堵塞 2人送醫
嘉義縣消防局119凌晨4點54分獲報，國道中山高速公路北上263.6公里，發生一輛貨櫃車衝出對向車道，占用北向主線三車道，消防局出動人車到場，將2名輕傷男性駕駛及乘客救出，送嘉義基督教醫院救治。
這起車禍造成交通嚴重阻塞，後方回堵約1公里，直到上午7點多，才清除占用車道，因碰上上班時間，駕駛人受阻，國道警察請駕駛朋友提前避開事故路段改道行駛。
消防局說，車禍發生，同時有用路人報案，指錯方向，消防局釐清，車禍在中山高北上車道，不是南下車道，車禍事故原因國道警方調查中。
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