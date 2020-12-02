影／瑞芳早餐店凌晨悶燒直冒濃煙 消防速往灌救
新北市瑞芳區東和路一家早餐店，今天清晨4點多發生火警，蔡姓屋主及時逃出，警、消疏散火場後方民宅內7名住戶。消防人員到場時，店內冒出濃煙，無人受困，布設水線灌救。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晨4點21分接獲報案，瑞芳區東和路1家早餐店冒出濃煙。消防局派遣7輛消防車、3台救護車和約20名警、義消前往灌救。瑞芳警分局也派5名員警到達協助交通管制。
據了解，起火點是在早餐店1樓的販賣處，40多歲蔡姓屋主向警、消表示，屋內並沒有人受困。火場一直有濃煙往外竄出，但未見明顯火光。消防人員布設水線灌救，進入火場搜索殘餘火苗滅火。
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