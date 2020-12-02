取締違停將男駕駛上銬噴辣椒水 台南巡佐被記過處分

台南市警三分局李姓巡佐，10月間在安南區安和路段，對坐在右前座乘客未繫安全帶開告發單，駕駛蔡姓市民出言「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等語，李噴辣椒水制止，依妨害公務罪嫌法辦後南檢不起訴，蔡事後指責批評李執法過當。市警三分局今天說，李使用辣椒水並上銬制伏蔡後，蔡行動已受拘束，但李仍兩度使用辣椒水，也未提供清水讓蔡清洗眼部，過程有瑕疵，記一小過處分。

據了解，李姓巡佐10月13日在安和路、安通路口處理轎車紅線違規停車，鳴笛驅趕，駕駛蔡姓男子未將車輛駛離，員警下車查看後發現副駕駛座乘客蔡父未繫安全帶，李開單告發。

過程中，蔡姓男駕駛出言「警察拗蠻」、「警察很大嗎」等語，經李多次提醒，蔡不聽制止情緒激動，李噴辣椒水予以制止，依妨害公務罪嫌上銬逮捕，以侮辱公務員罪嫌移送南檢偵辦，南檢於11月26日做出不起訴處分。蔡認為李執法過當，指被上銬過程，手部被拉挫傷。

市警三分局表示，此案李依法逮捕蔡，適法性無疑義，如蔡對於員警逮捕過程及期間因抗拒受傷部分有不同認知，可循司法途徑釐清、解決，由司法機關公斷。另有關蔡雙親在派出所呆坐挨餓6、7個小時一節，經查派出所處理員警有提供便當，但並未食用。