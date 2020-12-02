高雄2工人下水道暈倒不治 勞檢處勒令停工

中央社 / 高雄1日電

高雄市鹽埕區今天晚間近9時許有兩名工人暈倒在人孔蓋內，消防人員到場將兩人送醫，但都宣告不治；高市府勞工局勞檢處已派員到場勞檢勒令停工，追蹤事件發生原因。

高雄政市府消防局獲報，大公路50巷口有人暈倒在人孔蓋內，派10車25人前往搶救，兩名傷者分別送往高雄市立大同醫院及阮綜合醫院急救，但院方在近11時宣告兩人都已不治。

高市府水利局證實，這項工程是水利局委外下水道維護工程，包括清疏或檢視下水道等，兩名死者是水利局委外廠商鎮海科技有限公司下水道維護工程人員，但人員依規定進下水道前應先打開人孔蓋，並以機械灌氣確保通風，先檢測氣體濃度；水利局及高市府勞工局勞動檢查處說，會了解相關過程是否完備。

勞檢 勞工局 高雄市

延伸閱讀

高市2包商清下水道昏迷宣告不治 派工原因曝光

高市府外包商清洗下水道傳昏迷 2人救出無生命跡象

奧萬大翻車1死20傷 高市府將開罰肇事巴士車主

孫情笑想爽歪歪 宣佈快閃高雄加演

相關新聞

高市府外包商清洗下水道疑吸入沼氣 2人送醫急救不治

高雄鹽埕區大公路今晚驚傳2名工人暈倒在地下管道，高市消防局陸續救出62歲男子、50歲男子，都失去生命跡象，送醫不治。

護理師下班遇酒駕 重傷昏迷

南市安南醫院廿一歲鐘姓女護理師，昨天凌晨剛從醫院下小夜班，騎車行經路口遭廿歲溫姓男子酒駕撞上，鐘女倒地重創，機車破碎散落...

高市2包商清下水道昏迷宣告不治 派工原因曝光

高市府水利局外包商今晚在高雄鹽埕區清理地下汙水道，疑吸入過多沼氣昏迷，消防人員獲報陸續救出62歲邱姓男子、50歲林姓男子...

影╱淡水護理之家火警疏散78人 疑似地下室雜物起火

新北市淡水番子田山區1家精神科護理之家，今晚9時許傳出火警，警方獲報率先趕抵，現場是3層樓建築物，地下室看到火光且冒出濃...

艋舺青山王遶境前夕 爐主壇前爆群毆至少2人掛彩

一年一度「艋舺青山王遶境」即將登場，今天在台北市萬華區和平西路上的爐主壇舉行登殿大典，未料晚上8時許爆發群毆事件，導致至...

高市府外包商清洗下水道傳昏迷 2人救出無生命跡象

高雄鹽埕區大公路今晚驚傳2名工人暈倒在地下管道，高市消防局獲報趕抵，陸續救出62歲男子、50歲男子，都失去生命跡象，已送...

國道警遺體尋獲 局長楊春鈞赴醫院慰問家屬

國道警察勤務中心主任陳世雄昨天下午請假後失聯，今天被人發現倒臥新店山區溪床，已無生命跡象；消息傳回國道警察局後，同事錯愕...

影／男子偷車和電瓶約20件 檢察官聲押法院裁准

蔡姓男子涉嫌在台中市海線地區偷車，再開贓車偷汽車電瓶，清水警方追捕時， 蔡男開車過彎翻車被捕，檢察官聲押，法官裁准。

「車」從天降！女駕駛倒車暴衝 墜落6米高邊坡

南投縣埔里鎮今下午傳車輛暴衝事故，陳姓女子駕車在台灣地理中心碑廣場倒車時突然暴衝，擦撞附近民眾2人，但陳疑因太緊張又操作...

詐欺成員扮美男專挑女行騙 至少得手80萬

台北市警方9月初在台南市破獲一處詐欺洗錢水房，向上溯源後發現一名從事詐欺犯罪的蘇姓男子在新北市組成詐欺集團，成員透過美男...

老婦與假美國人網戀誤為「晚春」 匯百萬測真心警保積蓄

桃園市大園區77歲王姓老婦人2年前透過臉書與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員男子用英語交往，打動老婦人孤獨芳心，誤為找...

高雄山區夜遊遇惡煞追逐 4人遭毆打受傷送醫

高雄市郭姓男子昨晚與3名友人從市區開車出遊，今天凌晨零時20分左右，4人在內門區遭一群惡煞持棍棒追逐毆打，4人身上全掛彩...

熱門新聞

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

勤指主任山區尋獲無生命跡象 國道警不捨：再2年就退休了

女兒批媒體 中正一分局長道歉：不改就不要叫我爸爸

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。