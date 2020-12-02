高雄2工人下水道暈倒不治 勞檢處勒令停工
高雄市鹽埕區今天晚間近9時許有兩名工人暈倒在人孔蓋內，消防人員到場將兩人送醫，但都宣告不治；高市府勞工局勞檢處已派員到場勞檢勒令停工，追蹤事件發生原因。
高雄政市府消防局獲報，大公路50巷口有人暈倒在人孔蓋內，派10車25人前往搶救，兩名傷者分別送往高雄市立大同醫院及阮綜合醫院急救，但院方在近11時宣告兩人都已不治。
高市府水利局證實，這項工程是水利局委外下水道維護工程，包括清疏或檢視下水道等，兩名死者是水利局委外廠商鎮海科技有限公司下水道維護工程人員，但人員依規定進下水道前應先打開人孔蓋，並以機械灌氣確保通風，先檢測氣體濃度；水利局及高市府勞工局勞動檢查處說，會了解相關過程是否完備。
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