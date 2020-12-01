高市2包商清下水道昏迷宣告不治 派工原因曝光
高市府水利局外包商今晚在高雄鹽埕區清理地下汙水道，疑吸入過多沼氣昏迷，消防人員獲報陸續救出62歲邱姓男子、50歲林姓男子，但都已無生命跡象，分別送往大同醫院、阮綜合急救，但皆宣告不治。
高市府水利局主秘張世傑指出，今天上午10點3分接獲民眾撥打1999反應，鹽埕區大公路56號前面的汙水管有阻塞，水利局派工給外包維護廠商鎮海公司，鎮海的人員今下午5點多到現場處理。
由於消防人員研判工人吸入過多沼氣，張世傑指出，施工有無依相關標準程序，待查證釐清；他也指出 一般下水道的氣體為硫化氫、一氧化碳。
今晚8點50分警方轉報鹽埕區大公路50巷口有人暈倒在人孔蓋內，高市消防局出動鼓山、新興、前金分隊及特搜中隊10車25人前往搶救，9點25分將62歲邱姓男子救出、9點35分救出第50歲林姓男子，兩人都已無生命跡象。
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