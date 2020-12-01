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艋舺青山王遶境前夕 爐主壇前爆群毆至少2人掛彩

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

一年一度「艋舺青山王遶境」即將登場，今天在台北市萬華區和平西路上的爐主壇舉行登殿大典，未料晚上8時許爆發群毆事件，導致至少兩人受傷就醫，警方已介入調查。

警方調查，青山王繞境在即，今天主辦方在值東爐主壇舉行登殿大典，晚上8時許爐主壇前一群人發生口角，隨即演變成群毆事件；轄區警方獲報後派員到場，現場已無人互毆，只見兩名男子受傷流血，坐在道路分隔島上，面對員警詢問，卻只說「沒事沒事」，事後送醫治療。

其中，有1人頭部遭鈍器打傷，自行就醫，1人遭以利器刺傷臀部，意識清醒，送台大醫院治療。警方表示，已介入釐清事發經過，將持續追查滋事分子。

艋舺青山靈安尊王遶境由萬華青山宮主辦，是台北三大廟會之一，每年農曆10月20日與21日夜間進行暗訪遶境。

去年遶境前夕宮廟附近發生討債互毆事件，雖事後釐清與遶境無關，但警方不敢大意，特別「打頭陣」壓隊進行遶境，仍在遶境最後一日破功；主轎要回宮時，排隊入廟的轎班因故爆口角，引發互毆。未料今年遶境正式登場前，爐主壇前就發生群毆事件。

一年一度「艋舺青山王遶境」即將登場，今天在爐主壇舉行登殿大典，未料晚上8時許卻爆發群毆事件。記者李隆揆／攝影
一年一度「艋舺青山王遶境」即將登場，今天在爐主壇舉行登殿大典，未料晚上8時許卻爆發群毆事件。記者李隆揆／攝影

遶境 艋舺

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