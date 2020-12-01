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高市府外包商清洗下水道傳昏迷 2人救出無生命跡象
高雄鹽埕區大公路今晚驚傳2名工人暈倒在地下管道，高市消防局獲報趕抵，陸續救出62歲男子、50歲男子，都失去生命跡象，已送醫急救，據了解，2人為高市府水利局的外包商，正在進行下水道清洗作業，疑吸入沼氣失去意識。
高市消防局指出，今晚8點50分接獲警方轉報鹽埕區大公路50巷口有人暈倒在人孔蓋內，出動鼓山、新興、前金分隊及特搜中隊10車25人前往搶救。
消防人員9點25分將62歲邱姓男子救出，但他已失去生命跡象第1人；9點35分救出第2名50歲男性，同樣已無生命跡象，皆送醫搶救。
高市消防局初步研判，地下水道的沼氣濃度過高，使2人吸入過多，逐漸失去意識，詳細事發經過待深入釐清。
水利局表示，經查現場為下水道維護工程，原承攬商是振勝公司，但工程由其協力廠商鎮海科技公司施作，實際原因仍待水利局人員現場釐清後說明。
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