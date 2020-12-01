斗六民間資源回收站火警 濃煙竄天
雲林斗六雲林路三段一間民間資源回收站今天下午5時許傳出火警，由於現場堆置許多易燃物品，消防局派遣10車18人前往搶救，火勢目前已獲得控制，初估燃燒面積200平方公尺。
資源回收站人員透露，下午5時許工作人員仍在回收站內工作時，突然看到火舌竄出，由於周遭堆置許多易燃物品，助長火勢、濃煙竄天。
雲林縣消防局派遣斗六、公園、斗南分隊，第一大隊共10車18人前往搶救，進行周界防護，現場配合挖土機搶救中，初估燃燒面積200平方公尺，起火原因待釐清。
雲林縣環保局代理局長黃富義指出，位於事故現場下風處的斗南光華路監測站顯示，細懸浮微粒（PM2.5）和懸浮微粒（PM10）濃度有上升趨勢，提醒民眾盡量不要從事戶外活動，出門盡量戴口罩，做好防護措施。
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