國道警遺體尋獲 局長楊春鈞赴醫院慰問家屬

國道警察勤務中心主任陳世雄昨天下午請假後失聯，今天被人發現倒臥新店山區溪床，已無生命跡象；消息傳回國道警察局後，同事錯愕震驚，局長楊春鈞預計稍晚到醫院探視家屬，對於意外，他也表示「非常心痛」。

警階三線一星的陳世雄，現年63歲，中央警官學校45期畢業，與楊春鈞是同學，歷任台北市政府警察局督察、國道警察局督察長等職，2017年1月才轉任國道警局勤務指揮中心主任；對於意外，楊春鈞除了錯愕，也取消既定行程，趕赴醫院探視，「40年的老同學、老同事，沒想到會發生這種意外，真的非常難過。」

楊春鈞說，陳昨天下午請假，今天上午原本要列席開會，但未現身，手機也沒接，同事連絡家屬和熟識的親友均無他的消息，擔心他是發生意外。由於人命關天，情況緊急，所以經過家屬同意，透過其手機定位方式尋人，縮短搜救時間。