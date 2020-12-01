影／男子偷車和電瓶約20件 檢察官聲押法院裁准
蔡姓男子涉嫌在台中市海線地區偷車，再開贓車偷汽車電瓶，清水警方追捕時， 蔡男開車過彎翻車被捕，檢察官聲押，法官裁准。
台中市清水警分局安寧派出所11月28日早上6點26分接獲民眾報案指，小貨車失竊，員警立即調閱行車軌跡，派員到現場查訪。
員警當天在沙鹿區台灣大道發現失竊小貨車，攔查37歲蔡姓嫌犯，他未停車接受警方盤查，還開車躲避警方查緝，員警通報分局勤指中心啟動線上巡邏警網協助攔截圍捕，小貨車在沙鹿區保成路因車速過快翻覆，他脫困要逃離時被捕。
警方在贓車上取出6個電瓶，蔡嫌坦承小貨車和汽車電瓶是偷來的，警方依竊盜罪嫌移送地檢署，也查出他最少涉及20件竊案，已被收押，警方繼續追查他涉及案件。
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