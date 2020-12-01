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「車」從天降！女駕駛倒車暴衝 墜落6米高邊坡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣埔里鎮今下午傳車輛暴衝事故，陳姓女子駕車在台灣地理中心碑廣場倒車時突然暴衝，擦撞附近民眾2人，但陳疑因太緊張又操作不當，失控衝出路旁6米深邊坡，最後重摔側翻在下方路面，釀3人受傷，也嚇壞路過民眾。

南投縣消防局指出，今天下午2時50分獲報埔里地理中心碑聯外道路有車輛「從天而降」掉落後，之後側翻在路面上，車內還有人受困，上方廣場則有2人為閃該車或被擦撞受傷，立刻派遣中心碑、埔里分隊馳援，並將受傷3人送醫。

據瞭解，陳姓女駕駛駕車在台灣地理中心碑廣場倒車時突然失控暴衝，連人帶車撞向廣場上的卡拉OK攤，攤內范姓婦人閃避不及遭擦撞，另名陳姓婦人則跌倒受傷，但陳女車輛卻沒減速停止，反而加速迴轉倒退，最後衝出6米高邊坡。

「車子簡直是『從天而降』，嚇死人！」現場目擊民眾表示，那輛車直衝而下，從天上掉落重摔在地，就側翻在路上，還好當時沒有人車經過，不然後果不堪設想；陳女則隨車掉落受困車內，所幸在消防及神鷹搜救隊人員迅速到場協助脫困。

救護人員表示，現場受傷3人意識清楚，均送往埔里基督教醫院救治，應無生命危險；警方則表示，該起車禍暴衝事故是倒車操控失當，還是車輛故障，仍待進一步調查釐清。

南投縣埔里鎮陳姓女子倒車時突然暴衝，不慎擦撞他人，還摔落6米高邊坡，3人受傷。圖／讀者提供
南投縣埔里鎮陳姓女子倒車時突然暴衝，不慎擦撞他人，還摔落6米高邊坡，3人受傷。圖／讀者提供

埔里 事故 車禍

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