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詐欺成員扮美男專挑女行騙 至少得手80萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方9月初在台南市破獲一處詐欺洗錢水房，向上溯源後發現一名從事詐欺犯罪的蘇姓男子在新北市組成詐欺集團，成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人，已得手至少80萬餘元；警方近日前往搜索，當場查獲蘇男等8人到案，詢後依涉詐欺罪嫌移送偵辦。

警方調查，21歲蘇男所組詐欺集團曾與台南洗錢水房合作，該水房9月9日遭警方破獲後，蘇男在新北市繼續行騙。

他透過臉書招募7名詐欺成員，命其以美男、帥哥照片註冊臉書、LINE、Instagram等時下流行的交友軟體，專挑女性被害人關心聊天，在出示虛假的網路投資平台，誆稱自己是專業投資專員、顧問，洗腦被害人花錢投資特定標的，以此吸取被害人錢財。

該集團運作不到兩個月，初查已有至少7名女子受害，總財損超過80萬3000元。

警方11月26日前往新北市樹林區一棟大樓執行搜索，當場查獲蘇男等8人，查扣作案用手機23支、國際商務網卡10張、監視器、WIFI分享器等證物，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方表示，台北市警局本月執行打詐專案，已查獲電信網路詐欺集團41件、假網拍1件、詐欺機房1件、犯嫌371名，詢後皆移送法辦。專案期間查獲的詐欺手法中，以「解除分期付款」「猜猜我是誰」「假投資」「假網拍」居多，民眾須慎防類似詐欺手段。

另外，雙12購物節及年關將至，詐欺集團將利用相關檔期推出各種詐騙手法，民眾切勿隨意聽信他人指示操作提匯款，或將自身帳戶供他人使用，以免淪為詐欺幫助犯，得不償失。

為鼓勵民眾共同打詐，凡提供犯罪線索因而查獲車手或收簿手者，可得獎金1萬元。警力有限而民力無窮，請民眾踴躍參與打擊不法，有效遏止詐欺犯罪。民眾可加入「台北波麗士」或「反詐騙小金剛」臉書粉絲專頁，瀏覽常見詐騙案例及防範之道，以提升民眾反詐騙意識，保障自身財產安全。

詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝
詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝
詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝
詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝
警方11月26日到新北市樹林區一棟大樓內攻堅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方11月26日到新北市樹林區一棟大樓內攻堅搜索。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用手機23支、國際商務網卡10張、監視器、WIFI分享器等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣作案用手機23支、國際商務網卡10張、監視器、WIFI分享器等證物。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊偵七隊隊長高玉松。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊偵七隊隊長高玉松。記者李隆揆／翻攝
詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝
詐欺成員透過美男照片上網假冒專頁投資專員，專騙女性被害人。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙

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