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老婦與假美國人網戀誤為「晚春」 匯百萬測真心警保積蓄

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園區77歲王姓老婦人2年前透過臉書與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員男子用英語交往，打動老婦人孤獨芳心，誤為找到晚春，對方透過Line謊稱在巴西洗錢案打官司缺錢，老婦人昨天到郵局匯款100萬元，郵局員察覺凍結帳戶，警方今天下午表示，老婦人原想以百萬元測試對方是否「真心」，員警好說歹說才勸服老婦人取消匯款，成功攔下晚年積蓄。

大園警方指出，王婦老婦人年輕曾經營幼兒園，英語流利，子女成家住在外地，丈夫過世後獨居多年，2年前透過臉書認識自稱美籍飛行員「Dr.Nayan」的男子，相互加Line聯繫密切，老婦人誤為找到晚春戀情，對方以涉巴西洗錢案官司急需，1年來多次要求匯款。

自稱「Dr.Nayan」男子昨天再以同樣謊言詐騙老婦人要求匯款100萬元，老婦人不疑有他，郵局員察覺異常，將帳戶暫時凍結及報警處理，大園埔心所巡佐許浩哲和警員林立偉據報前往，發現是詐騙，擔心老婦人積蓄受騙，一再說明安撫老婦人。

埔出所長潘致融表示，老婦人回答知道可能遭詐騙，只是不捨2年付出的感情，用百萬元測試對方是否「真心」，令人驚訝，警方並透過反詐騙電話165查證及勸說下，才讓老婦人打消匯款，保住百萬元積蓄。

桃園市大園區王姓老婦人（中坐者）與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員交往打動芳心，誤為找到晚春匯款百萬元測「 真心」，郵局員和警方聯手保住老婦人百萬積蓄。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區王姓老婦人（中坐者）與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員交往打動芳心，誤為找到晚春匯款百萬元測「 真心」，郵局員和警方聯手保住老婦人百萬積蓄。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區王姓老婦人與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員交往打動芳心，誤為找到晚春，匯款百萬元測「 真心」郵局員和警方聯手保住老婦人百萬積蓄。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園區王姓老婦人與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員交往打動芳心，誤為找到晚春，匯款百萬元測「 真心」郵局員和警方聯手保住老婦人百萬積蓄。記者曾增勳／翻攝

詐騙 郵局 洗錢

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