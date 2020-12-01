老婦與假美國人網戀誤為「晚春」 匯百萬測真心警保積蓄

桃園市大園區77歲王姓老婦人2年前透過臉書與自稱「Dr.Nayan」美籍飛行員男子用英語交往，打動老婦人孤獨芳心，誤為找到晚春，對方透過Line謊稱在巴西洗錢案打官司缺錢，老婦人昨天到郵局匯款100萬元，郵局員察覺凍結帳戶，警方今天下午表示，老婦人原想以百萬元測試對方是否「真心」，員警好說歹說才勸服老婦人取消匯款，成功攔下晚年積蓄。

大園警方指出，王婦老婦人年輕曾經營幼兒園，英語流利，子女成家住在外地，丈夫過世後獨居多年，2年前透過臉書認識自稱美籍飛行員「Dr.Nayan」的男子，相互加Line聯繫密切，老婦人誤為找到晚春戀情，對方以涉巴西洗錢案官司急需，1年來多次要求匯款。

自稱「Dr.Nayan」男子昨天再以同樣謊言詐騙老婦人要求匯款100萬元，老婦人不疑有他，郵局員察覺異常，將帳戶暫時凍結及報警處理，大園埔心所巡佐許浩哲和警員林立偉據報前往，發現是詐騙，擔心老婦人積蓄受騙，一再說明安撫老婦人。