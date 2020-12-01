高雄山區夜遊遇惡煞追逐 4人遭毆打受傷送醫

高雄市郭姓男子昨晚與3名友人從市區開車出遊，今天凌晨零時20分左右，4人在內門區遭一群惡煞持棍棒追逐毆打，4人身上全掛彩，被救護車送往醫院救治。警方表示，當事人不願說明爭執原因，已掌握特定對象追查中。

凌晨時分，郭姓男子開車載3名友人從市區到內門，行經內門區中埔路段，突然出現4車在後方追逐， 郭男等4人被逼下車後遭對方持木棍、球棒等工具追打，不僅車子受損，4人也被對方毆打受傷，路人發現報警， 4人被救護車送往旗山醫院救治。

旗山警分局表示，4人傷勢不嚴重，全部出院返家休養，當事人沒有報警，無從得知雙方衝突原因，不過已經找到郭姓男子，目前正連絡他到警局說明事發過程。

警方強調，透過路口監視器，此案已將掌握特定對象及車輛，並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，完成調查後會依刑法聚眾鬥毆罪移送偵辦。