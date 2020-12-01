花萬元買讓票看蔡依林演唱會 竟是遺失票遭請離場
高雄市32歲陳姓女子與友人11月29日下午5時許，以1萬元在巨蛋售票區前向一名陌生男子購買2張蔡依林演唱會門票，原本開心進場，卻因座位重複、門票疑似是工作人員遺失的門票，遭工作人員請離場，陳女發現受騙向警方報案，警方已擴大調閱監視器畫面偵辦中。
陳女向左營警分局警方表示，她與友人當天下午5點45分，原本在巨蛋售票區域等待蔡依林演唱會前釋出門票的機會，這時一名戴著橘色口罩的陌生男子主動攀談，表示他有2張門票，但因朋友臨時有事無法前往，可以賣給陳女。
陳女確認此門票非公關票或不得轉售門票後，以1萬元購入2張門票（單張門票原價4900元）進場，但演唱會工作人員帶該座位民眾入場時，發現陳女及友人已入座，經主辦單位現場釐清，陳女持有的2張門票是周姓工作人員當天在巨蛋門口遺失，因座位重複，陳女及友人被請離場。
左營警分局提醒，民眾應循官方售票系統訂購票券，網路拍賣或其他管道購買門票，將難辨票券真偽，容易受騙得不償失，依刑法第339條詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
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