花萬元買讓票看蔡依林演唱會 竟是遺失票遭請離場

高雄市32歲陳姓女子與友人11月29日下午5時許，以1萬元在巨蛋售票區前向一名陌生男子購買2張蔡依林演唱會門票，原本開心進場，卻因座位重複、門票疑似是工作人員遺失的門票，遭工作人員請離場，陳女發現受騙向警方報案，警方已擴大調閱監視器畫面偵辦中。

陳女向左營警分局警方表示，她與友人當天下午5點45分，原本在巨蛋售票區域等待蔡依林演唱會前釋出門票的機會，這時一名戴著橘色口罩的陌生男子主動攀談，表示他有2張門票，但因朋友臨時有事無法前往，可以賣給陳女。

陳女確認此門票非公關票或不得轉售門票後，以1萬元購入2張門票（單張門票原價4900元）進場，但演唱會工作人員帶該座位民眾入場時，發現陳女及友人已入座，經主辦單位現場釐清，陳女持有的2張門票是周姓工作人員當天在巨蛋門口遺失，因座位重複，陳女及友人被請離場。