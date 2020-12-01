提升警員防禦駕駛觀念 中警今起分10天20梯開課
台中市第四警分局為增進警察同仁安全駕駛技能，提升執勤員警防禦駕駛觀念與安全駕駛能力，從今天起分10天，安排20梯次的「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，希望透過課程，增加警員的駕駛觀念及技巧，讓警員執勤更安全。
台中市第四警分局表示，警員每日服勤在外的時間多在6至8小時左右，且都是使用交通工具，增加防禦駕駛能力及操控技巧對於分局所有的同仁來說至關重要，除了能有效防範員警事故的發生，也是保障轄內民眾與同仁的生命財產安全。
第四警分局表示，防禦駕駛觀念、安全操控技巧，應讓每位警員都能深植於心中，因此安排前已受訓的同仁做為種子教官，結合民間專業人士，從今天起，辦理了10天20梯次的「防禦駕駛」訓練，輔以實地操作，讓分局每位警員都能親身體驗，以提升執勤的臨機應變反應，使每一次任務都能順利圓滿的達成，並達到零事故的發生。
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