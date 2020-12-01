提升警員防禦駕駛觀念 中警今起分10天20梯開課

台中市第四警分局為增進警察同仁安全駕駛技能，提升執勤員警防禦駕駛觀念與安全駕駛能力，從今天起分10天，安排20梯次的「員警駕車技能及操控技巧」訓練研習班，希望透過課程，增加警員的駕駛觀念及技巧，讓警員執勤更安全。

台中市第四警分局表示，警員每日服勤在外的時間多在6至8小時左右，且都是使用交通工具，增加防禦駕駛能力及操控技巧對於分局所有的同仁來說至關重要，除了能有效防範員警事故的發生，也是保障轄內民眾與同仁的生命財產安全。