影／車載女友突病發昏迷男子驚慌 警發現急開道助救命
台南市警局永康分局下午表揚鹽行派出所警員楊金翰、林致融，兩人昨天下午巡邏時發現民眾急需送醫但人生地不熟正慌張不知所措，立即協助開道迅速抵達最近醫院搶救。
永康分局表示，楊金翰、林致融昨天下午三點多巡邏經過永康中正南路495號時，見1輛轎車違停機慢車道，駕駛下車後急著跑至後座，兩人見有異狀上前盤查，林姓駕駛表示女友身體不適，突然昏倒且全身癱軟無反應。員警見狀迅速開啟警報器，以巡邏警用機車一前一後協助開道，6分鐘抵達永康奇美醫院急診室，搶救恢復意識，兩人非常感謝。
警方表示，林男與女友從台中南下台南工作，女方因病服用藥物，但車行到永康途中突感身體不適，隨即意識不清，經醫護人員搶救後，暫無大礙，林男對警方的熱心協助表示萬分感謝。
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