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影／女護理師遭酒駕者擦撞昏迷 母憂家境不好負擔不起醫療費
台南市安南醫院鐘姓女護理師今天凌晨騎機車下班後，與酒後駕車溫姓男子發生擦撞，鐘女顱內出血昏迷。護理部主任張嘉蘋今天說，鐘女去年才來安南醫院上班，到院上班一年多，目前在消化科上小夜班，她下班被撞倒後，顱內出血，昏迷指數三，採用低溫療法需自費，鐘家人家境不好，醫院會全力協助，請家屬放心。醫護人員都為她加油打氣。
21歲鐘姓女護理師今天凌晨1點騎機車從醫院下班，行經安南區慶和路、長和路口，與20歲溫姓男工人駕駛轎車發生碰撞，鐘女機車被撞爛，零件散落一片，她經救護車緊急送到安南醫院急救，昏連指數三，有生命危險。酒測值每毫升零點三一超標，警詢問後溫被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。
鐘母接獲醫院通知後，急忙趕到急診室，安南醫院護理部主任張嘉蘋上前關心說，因情況緊急，需住進加護病房，採用低溫療法需自費約10萬元。
鐘母說：「我們家境不好，可能無法負擔。」張嘉蘋說：「鐘媽媽你不用擔心，人命要緊，妳女兒又是醫院員工，請不用煩惱。」張嘉蘋告訴鐘母，醫院會盡全力協助，請鐘媽媽放心。
溫供稱，他在工廠宿舍飲酒後，駕車前往永康鹽行夜市買東西，買完宵夜，要再返回宿舍途中，發生車禍，他開車撞到人很後悔。
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