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國道警察勤務中心主任山區失聯 警義消馳援搜救
國道警察局勤務中心主任陳世雄昨天下午疑身體不適請假，但返家不久後又外出，音訊全無。警方擔心發生意外，根據他的手機定位在新北市石碇山區找到他的轎車，但未發現其人影，目前已協請警義消和搜救犬入山搜索。
據了解，陳員昨天下午曾跟家人反映身體不舒服，不久後即外出，至今音訊全無。由於他今天上午開會未出席，國道警方聯繫家屬，發現其行蹤不明後，即以手機訊號系統定位找人。
警方調查，陳員的手機定位在新北市石碇區的二格山區，也在石碇筆架連峰健行步道附近發現他的轎車，但未發現人影，擔心是健行時發生意外，因此協請警消協尋。
新北市消防目前出動26名警消、11名義消和2搜救犬進入山區，以地毯式搜索尋人，後續也有其他民間團體加入，盼在入夜搜索難度增加前找到人。
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