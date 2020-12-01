基隆關攔截沒入進口偽標MIT口罩 共銷毀超過百萬片

行政院9月要求查獲進口偽標MIT(MADE IN TAIWAN)口罩應一律銷毀，財政部關務署基隆關至今已執行3次銷毀作業，加計明天要銷毀的8萬8800片，合計超過百萬片，總數為103萬5820片。

今年9月間爆發加利科技涉用中國大陸製口罩，混入實名制口罩遭調查，口罩產地標示成為民眾關注焦點。

行政院長蘇貞昌9月8日表示，只有台灣製造的口罩才能叫「MIT」，凡是不是在台灣製造，從國外進口的口罩，海關一定要嚴查，若非台灣製造口罩打上「MIT」，一律沒入、銷毀。

基隆關表示，9月中旬至今已執行3次銷毀口罩作業，明天第4次銷毀作業，將循前例把沒入的口罩，送到新北市八里垃圾焚化廠銷毀。

基隆關指出，查到涉及偽標產地及偽造文書等狀況，會將進口相關人士分送貿易主管機關或司法機關裁罰、偵辦。9月後海關加強邊境查緝違規、違法口罩，已產生嚇阻作用，進口口罩偽標我國產地案件數及數量均大幅下降。廠商自國外進口口罩前，務必先申請輸入許可，並確認貨物是否符合產地標示規定，以免觸法。