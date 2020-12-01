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基隆關攔截沒入進口偽標MIT口罩 共銷毀超過百萬片

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

行政院9月要求查獲進口偽標MIT(MADE IN TAIWAN)口罩應一律銷毀，財政部關務署基隆關至今已執行3次銷毀作業，加計明天要銷毀的8萬8800片，合計超過百萬片，總數為103萬5820片。

今年9月間爆發加利科技涉用中國大陸製口罩，混入實名制口罩遭調查，口罩產地標示成為民眾關注焦點。

行政院長蘇貞昌9月8日表示，只有台灣製造的口罩才能叫「MIT」，凡是不是在台灣製造，從國外進口的口罩，海關一定要嚴查，若非台灣製造口罩打上「MIT」，一律沒入、銷毀。

基隆關表示，9月中旬至今已執行3次銷毀口罩作業，明天第4次銷毀作業，將循前例把沒入的口罩，送到新北市八里垃圾焚化廠銷毀。

基隆關指出，查到涉及偽標產地及偽造文書等狀況，會將進口相關人士分送貿易主管機關或司法機關裁罰、偵辦。9月後海關加強邊境查緝違規、違法口罩，已產生嚇阻作用，進口口罩偽標我國產地案件數及數量均大幅下降。廠商自國外進口口罩前，務必先申請輸入許可，並確認貨物是否符合產地標示規定，以免觸法。

基隆關表示，偽標MIT口罩因品質缺乏保證，不但會對同類國產貨物信譽造成負面影響，也可能無法發揮防護作用，請民眾不要購買來路不明或標示不清的口罩。海關將持續加強邊境查核工作，避免劣質進口口罩流入市場，維護國內民眾權益和健康。

財政部關務署基隆關執行4次進口偽標MIT口罩銷毀作業，合計103萬5820片。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關執行4次進口偽標MIT口罩銷毀作業，合計103萬5820片。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關執行4次進口偽標MIT口罩銷毀作業，合計103萬5820片。圖／基隆關提供
財政部關務署基隆關執行4次進口偽標MIT口罩銷毀作業，合計103萬5820片。圖／基隆關提供

口罩 基隆 海關

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