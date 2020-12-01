高雄男子誤會護理師不讓返家 原來是擔心他再次路倒

高雄市54歲李姓男子11月22日於楠梓區路倒造成左手骨斷裂，被送往國軍總醫院左營分院救治，經醫生診斷治療包紮後可出院，護理師出於好意，請李男聯繫家屬來帶他回家，李男卻誤以為護理師不讓他走，在急診室大吵大鬧，直到警方到場協助，才順利由計程車載送李男返家。

左營警分局當天接獲醫院報案，表示有民眾需要協助，到場了解，原來是李男因路倒受傷到醫院就醫，護理師擔心李男髖關節曾受過傷，無法長時間走路，如自行出院後恐會再次跌倒，才請李男先在醫院等等，聯繫家屬或友人到醫院載他返家，但李男疑似誤會護理師好意，在急診室大聲吵鬧要求離開。