高雄男子誤會護理師不讓返家 原來是擔心他再次路倒
高雄市54歲李姓男子11月22日於楠梓區路倒造成左手骨斷裂，被送往國軍總醫院左營分院救治，經醫生診斷治療包紮後可出院，護理師出於好意，請李男聯繫家屬來帶他回家，李男卻誤以為護理師不讓他走，在急診室大吵大鬧，直到警方到場協助，才順利由計程車載送李男返家。
左營警分局當天接獲醫院報案，表示有民眾需要協助，到場了解，原來是李男因路倒受傷到醫院就醫，護理師擔心李男髖關節曾受過傷，無法長時間走路，如自行出院後恐會再次跌倒，才請李男先在醫院等等，聯繫家屬或友人到醫院載他返家，但李男疑似誤會護理師好意，在急診室大聲吵鬧要求離開。
警方到場詢問雙方才發現是誤會一場，因李男表示身上有錢可以坐計程車返家，由醫院保全代叫計程車，並由員警與護理師攙扶坐上計程車，順利帶李男返家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言