廢棄工廠躺一男吐血身亡 屋頂有破洞疑墜落致死

台中市南區樹義五巷內的一處廢棄工廠，昨天上午被附近住戶發現工廠地面上躺著一名男子，住戶前往察看，發現地上有血跡，且男子疑已吐血身亡，嚇得趕緊報案，警方調查，死者陳屍地點的上方的工廠屋頂有破洞，不排除男子是墜落身亡，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，張姓死者年約54歲，與媽媽、哥哥同住在大里，目前待業中，昨天上午11時許，因不明原因被南區樹義五巷內的住戶，發現陳屍在一處廢棄工廠的地面上，地上有血跡，已明顯死亡，嚇得住戶趕緊報案。

台中市第三警分局勤工所獲報後前往調查，發現死者陳屍處上方的工廠屋頂，有一處破洞，研判死者可能攀爬屋頂後，踩破屋頂失足墜落，不過因現場沒有監視器，死者是墜落死亡，或是有其他疾病導致，仍須檢察官、法醫相驗釐清。