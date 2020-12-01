聽新聞
test
0:00 / 0:00
廢棄工廠躺一男吐血身亡 屋頂有破洞疑墜落致死
台中市南區樹義五巷內的一處廢棄工廠，昨天上午被附近住戶發現工廠地面上躺著一名男子，住戶前往察看，發現地上有血跡，且男子疑已吐血身亡，嚇得趕緊報案，警方調查，死者陳屍地點的上方的工廠屋頂有破洞，不排除男子是墜落身亡，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。
據查，張姓死者年約54歲，與媽媽、哥哥同住在大里，目前待業中，昨天上午11時許，因不明原因被南區樹義五巷內的住戶，發現陳屍在一處廢棄工廠的地面上，地上有血跡，已明顯死亡，嚇得住戶趕緊報案。
台中市第三警分局勤工所獲報後前往調查，發現死者陳屍處上方的工廠屋頂，有一處破洞，研判死者可能攀爬屋頂後，踩破屋頂失足墜落，不過因現場沒有監視器，死者是墜落死亡，或是有其他疾病導致，仍須檢察官、法醫相驗釐清。
張的家人表示，不知道張為何前往該處，張沒有慢性疾病，亦無精神疾病，家中也未留有遺書，是否是意外或有其他原因，警方今已報請檢察官相驗，釐清死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言