快訊

東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

溫姓男工人駕駛今天凌晨1點多涉嫌酒後駕駛轎車，沿台南市安南區慶和路欲穿越長和路口，與醫院騎乘機車下班鍾姓女護士發生相撞，鐘女機車被撞爛，現場一片混亂，經救護車緊急送到安南醫院急救，鐘女有生命危險。溫酒測值每公升0.31毫克超標，台南市警三分局詢問後，溫被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。

警方調查，溫男(20歲）沒有駕駛執照，今天凌晨1點多飲酒後，他駕駛轎車沿著台南市安南區慶和路由南往北行駛，溫要穿越長和路，當時醫院鍾姓女護士從醫院下班 ，雙方於長和路、慶和路口發生事故意外，傷者鐘女經救護車送安南醫院急救，目前有生命危險。

溫供稱，他在安定區的宿舍飲酒後前往永康鹽行夜市，要再返回宿舍時，發生車禍。溫警詢後被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市溫姓男子涉嫌酒後駕撞傷騎機車女護士，機車零件散落一地。圖／讀者提供
台南市溫姓男子涉嫌酒後駕撞傷騎機車女護士，機車零件散落一地。圖／讀者提供

酒駕 車禍

延伸閱讀

影／騎士台2線過彎疑打滑失控 連撞貨車、轎車送醫不治

最古老威士忌廠Bushmills 用干邑桶熟成28年威士忌

男子欠債還偷民宿負責人轎車 要脅付款贖車被法辦

高雄警遭疑縱放酒駕 分局認確有疏失已懲處

相關新聞

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台中市東山高中日前發生學生的飲料疑被人摻入不明強酸性液體案，致一名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷；...

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

溫姓男工人駕駛今天凌晨1點多涉嫌酒後駕駛轎車，沿台南市安南區慶和路欲穿越長和路口，與醫院騎乘機車下班鍾姓女護士發生相撞，...

吸笑氣上路釀3車連環撞 肇事者臉呆旁邊放鋼瓶氣球

桃園簡姓男子擔任高速公路局特約拖救車司機，卻吸食笑氣上路導致注意力下降，釀3車連環追撞事故，警方到場見他神情呆滯、兩眼無...

4員警奉獻警界超過30載明天退休 台南玉井分局今歡送

台南市警局玉井分局玉山派出所巡佐林進雄、行政組警員胡丁久、勤指中心警員楊錦堂及警員蘇龍銀等4人明天退休，玉井分局今天舉行...

拖吊車高速公路外車道倒車疑違法 警方：太久無從追究

有民眾上傳影片到社群指「國道一號北向台南交流道路段，拖吊車在外車道倒車」，質疑違法。國道公警四大隊新市分隊表示，如果是依...

奧萬大巴士翻車釀傷亡 運安會南下會檢警漏夜查

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路中巴翻車釀1死20傷意外，針對事故原因今持續展開調查，國家運輸安全調查委員會及當地檢...

中壢華勛窗簾工廠凌晨火警 居民半夜遭消防車驚醒

桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，桃園市消防第二大隊表示，至現場發現火勢蔓延2層樓，另延燒至...

刀落噴血骨折、肚破腸流 桃園男遇仇家慘遭凶狠砍殺

桃園潘姓男子為了替凃姓友人出氣，持西瓜刀、球棒到KTV圍堵劉姓仇家，一見他出來就衝上前猛砍多刀，導致劉臟器外露、手臂深可...

台東富岡漁港整補 東翰輪貨船駕駛室上午起火悶燒

台東富岡漁港今天上午近10時發生1艘貨船後方駕駛室冒出大量濃煙，警消據報趕抵現場滅火，30分鐘控制火勢，所幸船上沒有貨物...

鷺江國小前當街擄走商人 警方2小時追25公里救人逮6嫌

新北市蘆洲區今天凌晨有1名曾姓商人，當街被歹徒噴辣椒水強行擄上車押走，所幸妻子機警記下車號報案，警方迅速追查，2個小時內...

台南市消防局長李明峯 獲經理人月刊評選為百大經理人

台南市消防局局長李明峯榮獲經理人月刊評選為「2020年度百大MVP經理人」。李明峯今天說，台南市消防局是一個勇於嘗試、面...

接送童今起黃線臨停不限3分鐘 中警宣導家長這條最有感

交通法規新制今天上路，台中市第一警分局一早也到轄內忠孝國小、幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導，因新制有一條接...

熱門新聞

女兒IG粗話辱罵媒體 中正一分局長怒退警媒LINE群組

又一大學生自撞身亡 彰化八卦山139線今年添4亡魂

新北男偷衣不成 遭百公斤舊衣壓住4小時發現時已氣絕

影／後車影像曝光！奧萬大巴士翻覆 乘客被拋飛亡

為父罵媒體惹議 中正一分局長女兒道歉文發了又刪

丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。