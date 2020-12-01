台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危
溫姓男工人駕駛今天凌晨1點多涉嫌酒後駕駛轎車，沿台南市安南區慶和路欲穿越長和路口，與醫院騎乘機車下班鍾姓女護士發生相撞，鐘女機車被撞爛，現場一片混亂，經救護車緊急送到安南醫院急救，鐘女有生命危險。溫酒測值每公升0.31毫克超標，台南市警三分局詢問後，溫被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。
警方調查，溫男(20歲）沒有駕駛執照，今天凌晨1點多飲酒後，他駕駛轎車沿著台南市安南區慶和路由南往北行駛，溫要穿越長和路，當時醫院鍾姓女護士從醫院下班 ，雙方於長和路、慶和路口發生事故意外，傷者鐘女經救護車送安南醫院急救，目前有生命危險。
溫供稱，他在安定區的宿舍飲酒後前往永康鹽行夜市，要再返回宿舍時，發生車禍。溫警詢後被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言