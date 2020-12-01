台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

溫姓男工人駕駛今天凌晨1點多涉嫌酒後駕駛轎車，沿台南市安南區慶和路欲穿越長和路口，與醫院騎乘機車下班鍾姓女護士發生相撞，鐘女機車被撞爛，現場一片混亂，經救護車緊急送到安南醫院急救，鐘女有生命危險。溫酒測值每公升0.31毫克超標，台南市警三分局詢問後，溫被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。

警方調查，溫男(20歲）沒有駕駛執照，今天凌晨1點多飲酒後，他駕駛轎車沿著台南市安南區慶和路由南往北行駛，溫要穿越長和路，當時醫院鍾姓女護士從醫院下班 ，雙方於長和路、慶和路口發生事故意外，傷者鐘女經救護車送安南醫院急救，目前有生命危險。

溫供稱，他在安定區的宿舍飲酒後前往永康鹽行夜市，要再返回宿舍時，發生車禍。溫警詢後被依公共危險罪嫌移送台南地檢署法辦。

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