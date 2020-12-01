快訊

東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

吸笑氣上路釀3車連環撞 肇事者臉呆旁邊放鋼瓶氣球

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

警方在駕駛座旁發現笑氣鋼瓶。記者曾健祐／翻攝
警方在駕駛座旁發現笑氣鋼瓶。記者曾健祐／翻攝

桃園簡姓男子擔任高速公路局特約拖救車司機，卻吸食笑氣上路導致注意力下降，釀3車連環追撞事故，警方到場見他神情呆滯、兩眼無神，並在右前座發現1支笑氣鋼瓶、5個氣球，被害車主也說簡撞車前就異常，綠燈亮起卻不起步，檢方認定簡已達不能安全駕駛程度，依公共危險罪嫌起訴他。

檢警調查，簡男（33歲）今年8月7日早上9點多，吸食笑氣後駕駛拖吊車上路，行經蘆竹區文中路一段時，因為注意力下降、感官受到影響，導致他不慎追撞前方1輛轎車，再繼續推撞另1輛大貨車及1輛轎車。

警方獲報到場，發現簡整個人神情模糊呆滯，一旁還發現1支笑氣鋼瓶及5個氣球，詢後依公共危險罪嫌送辦；檢方傳喚簡未到庭，但被撞的駕駛證稱，事故前簡就出現異常，綠燈時還停在原地不動。

另簡男在警方筆錄時，就坦承有施用笑氣，但對於何時吸、在哪吸沒有交代，另檢方再勘驗縣長監視器，簡男均呈現無神、頭部下垂，也沒辦法執行平衡測試，對於警方要他畫同心圓等，都不能理解其指示，甚至警詢時整個人趴在桌面。

檢方並參考衛福部記載，笑氣成分為氧化亞氮，屬於吸入性麻醉劑，具有止痛效應，對人體中樞神經麻醉作用雖然很小，但會抑制人類聽覺、視覺、觸覺及痛絕，且根據簡當天行為，認定已達「不能安全駕駛」狀態。

檢方指出，簡已構成刑法185之3條駕駛動力交通工具而服用其他相類之淚，致不能安全駕駛罪嫌，依法起訴。

簡男開拖吊車吸笑氣，釀3車連環撞。記者曾健祐／翻攝
簡男開拖吊車吸笑氣，釀3車連環撞。記者曾健祐／翻攝
簡男開拖吊車吸笑氣，釀3車連環撞。記者曾健祐／翻攝
簡男開拖吊車吸笑氣，釀3車連環撞。記者曾健祐／翻攝

事故

延伸閱讀

溫暖迎歲末 玉世家紅白翡翠應景 林曉同玉熊象徵希望

7歲男童手指卡氣球鐵片 醫院無法治急奔消防隊求助

新冠肺炎疫情下的感恩節 影后合家歡駁婚變、巨石強森變氣球

12名偷渡港人被扣押90日 家屬到吉澳山放氣球

相關新聞

台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大

台中市東山高中日前發生學生的飲料疑被人摻入不明強酸性液體案，致一名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷；...

台南男工人酒駕 撞傷醫院女護士命危

溫姓男工人駕駛今天凌晨1點多涉嫌酒後駕駛轎車，沿台南市安南區慶和路欲穿越長和路口，與醫院騎乘機車下班鍾姓女護士發生相撞，...

吸笑氣上路釀3車連環撞 肇事者臉呆旁邊放鋼瓶氣球

桃園簡姓男子擔任高速公路局特約拖救車司機，卻吸食笑氣上路導致注意力下降，釀3車連環追撞事故，警方到場見他神情呆滯、兩眼無...

4員警奉獻警界超過30載明天退休 台南玉井分局今歡送

台南市警局玉井分局玉山派出所巡佐林進雄、行政組警員胡丁久、勤指中心警員楊錦堂及警員蘇龍銀等4人明天退休，玉井分局今天舉行...

拖吊車高速公路外車道倒車疑違法 警方：太久無從追究

有民眾上傳影片到社群指「國道一號北向台南交流道路段，拖吊車在外車道倒車」，質疑違法。國道公警四大隊新市分隊表示，如果是依...

奧萬大巴士翻車釀傷亡 運安會南下會檢警漏夜查

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路中巴翻車釀1死20傷意外，針對事故原因今持續展開調查，國家運輸安全調查委員會及當地檢...

中壢華勛窗簾工廠凌晨火警 居民半夜遭消防車驚醒

桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，桃園市消防第二大隊表示，至現場發現火勢蔓延2層樓，另延燒至...

刀落噴血骨折、肚破腸流 桃園男遇仇家慘遭凶狠砍殺

桃園潘姓男子為了替凃姓友人出氣，持西瓜刀、球棒到KTV圍堵劉姓仇家，一見他出來就衝上前猛砍多刀，導致劉臟器外露、手臂深可...

台東富岡漁港整補 東翰輪貨船駕駛室上午起火悶燒

台東富岡漁港今天上午近10時發生1艘貨船後方駕駛室冒出大量濃煙，警消據報趕抵現場滅火，30分鐘控制火勢，所幸船上沒有貨物...

鷺江國小前當街擄走商人 警方2小時追25公里救人逮6嫌

新北市蘆洲區今天凌晨有1名曾姓商人，當街被歹徒噴辣椒水強行擄上車押走，所幸妻子機警記下車號報案，警方迅速追查，2個小時內...

台南市消防局長李明峯 獲經理人月刊評選為百大經理人

台南市消防局局長李明峯榮獲經理人月刊評選為「2020年度百大MVP經理人」。李明峯今天說，台南市消防局是一個勇於嘗試、面...

接送童今起黃線臨停不限3分鐘 中警宣導家長這條最有感

交通法規新制今天上路，台中市第一警分局一早也到轄內忠孝國小、幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導，因新制有一條接...

熱門新聞

女兒IG粗話辱罵媒體 中正一分局長怒退警媒LINE群組

又一大學生自撞身亡 彰化八卦山139線今年添4亡魂

新北男偷衣不成 遭百公斤舊衣壓住4小時發現時已氣絕

影／後車影像曝光！奧萬大巴士翻覆 乘客被拋飛亡

為父罵媒體惹議 中正一分局長女兒道歉文發了又刪

丁小芹詐欺判刑確定 悄悄現身新北檢報到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。