吸笑氣上路釀3車連環撞 肇事者臉呆旁邊放鋼瓶氣球

警方在駕駛座旁發現笑氣鋼瓶。記者曾健祐／翻攝

桃園簡姓男子擔任高速公路局特約拖救車司機，卻吸食笑氣上路導致注意力下降，釀3車連環追撞事故，警方到場見他神情呆滯、兩眼無神，並在右前座發現1支笑氣鋼瓶、5個氣球，被害車主也說簡撞車前就異常，綠燈亮起卻不起步，檢方認定簡已達不能安全駕駛程度，依公共危險罪嫌起訴他。

檢警調查，簡男（33歲）今年8月7日早上9點多，吸食笑氣後駕駛拖吊車上路，行經蘆竹區文中路一段時，因為注意力下降、感官受到影響，導致他不慎追撞前方1輛轎車，再繼續推撞另1輛大貨車及1輛轎車。

警方獲報到場，發現簡整個人神情模糊呆滯，一旁還發現1支笑氣鋼瓶及5個氣球，詢後依公共危險罪嫌送辦；檢方傳喚簡未到庭，但被撞的駕駛證稱，事故前簡就出現異常，綠燈時還停在原地不動。

另簡男在警方筆錄時，就坦承有施用笑氣，但對於何時吸、在哪吸沒有交代，另檢方再勘驗縣長監視器，簡男均呈現無神、頭部下垂，也沒辦法執行平衡測試，對於警方要他畫同心圓等，都不能理解其指示，甚至警詢時整個人趴在桌面。

檢方並參考衛福部記載，笑氣成分為氧化亞氮，屬於吸入性麻醉劑，具有止痛效應，對人體中樞神經麻醉作用雖然很小，但會抑制人類聽覺、視覺、觸覺及痛絕，且根據簡當天行為，認定已達「不能安全駕駛」狀態。