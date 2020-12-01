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4員警奉獻警界超過30載明天退休 台南玉井分局今歡送

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市警局玉井分局玉山派出所巡佐林進雄、行政組警員胡丁久、勤指中心警員楊錦堂及警員蘇龍銀等4人明天退休，玉井分局今天舉行歡送會，分局長許敏能代表贈退休紀念品，感謝他們對警政努力投入與奉獻。

玉山派出所巡佐林進雄，畢業於警察專科學校警員班122期，民國77年初任省保安警察第一總隊，經歷警政署保安警察第五總隊、南市警局第六分局警員等職務、擔任日夜輪班的外勤警員期間表現優異，於民國103年陞任玉井分局巡佐，從警近32載，曾於107年破獲殺人案「南化白骨案」及滅門血案「南化3屍案」等重大刑案，認真負責深受上級長官肯定讚賞。

行政組警員胡丁久，人稱「阿久」、「久哥」，警專警員班137期畢業，78年初任省保一總隊、經歷保五總隊及善化分局等警員職務、於玉井分局服務逾15年，因為承辦警察裝備業務，保障第一線執勤員警執勤安全及確保防護裝備物資充足，為人和善，態度仁和，不少同事、志工及民眾愛戴。

警員蘇龍銀、楊錦堂先後於民國79年及81年至玉井分局服務，近30年從警生涯都奉獻給玉井分局，於勤指中心任職期間，熟知勤務指揮系統、作業程序，提升指揮、調度、協調、管制、報告、通報及轉報等功能，對於維護玉井地區社會治安貢獻良多。

分局長許敏能表示，4位同仁選擇在玉井分局服務，警察公務生涯畫下圓滿的句點，「縱使百般的不捨，還是祝福退休後樂齡人生更精彩，期許他們在未來退休後的日子裡，除了保持身體健康外，也能時常返回分局走走並傳承後進警察經驗，繼續作警察同仁的後盾」。

行政組警員胡丁久。圖／玉井分局提供
行政組警員胡丁久。圖／玉井分局提供
勤指中心警員蘇龍銀。圖／玉井分局提供
勤指中心警員蘇龍銀。圖／玉井分局提供
勤指中心警員楊錦堂。圖／玉井分局提供
勤指中心警員楊錦堂。圖／玉井分局提供
四員警奉獻警界超過30載明天退休，台南玉井分局今歡送。圖／玉井分局提供
四員警奉獻警界超過30載明天退休，台南玉井分局今歡送。圖／玉井分局提供

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