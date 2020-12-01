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拖吊車高速公路外車道倒車疑違法 警方：太久無從追究
有民眾上傳影片到社群指「國道一號北向台南交流道路段，拖吊車在外車道倒車」，質疑違法。國道公警四大隊新市分隊表示，如果是依法執行拖吊則無違規，但因為影片太短且是今年4月發生，事隔過久無法確認這輛拖吊車是否屬合法車輛，因而無從追究。
有民眾質疑，這輛拖吊車先在外側車道倒車後，再切進路肩，非常危險，是否違法？對策警方表示，依據高速公路及快速公路交通管制規則第9條第1項第1款規定：汽車行駛高速公路及快速公路，不得有跨行車道、迴轉、倒車或逆向行駛行為；該法條第2項另有規定：執行任務救護車、消防車、警備車、工程車、救濟車及吊車得不受前項第一款至第五款及第十五款之限制。經高速公路、快速公路管理機關核准拖吊車輛，於執行核准路段拖吊任務時，得不受前項第二款及第三款限制。但應依規定裝置明顯警示標識或由警備車引導。
國四新市分隊長沈銘坤說，就這段影片，無法瞭解該輛拖救車當時是否執行任務，因得於高速公路上實施拖救任務拖救車為經由高速公路局審核、簽約後高速公路局特約拖救車。經高速公路局核准後，得於高速公路上實施拖救作業包含各類故障車、事故車輛。
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