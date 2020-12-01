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奧萬大巴士翻車釀傷亡 運安會南下會檢警漏夜查
南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路中巴翻車釀1死20傷意外，針對事故原因今持續展開調查，國家運輸安全調查委員會及當地檢警昨漏夜勘驗中巴車體，今下午將進行遺體相驗，肇事林姓司機也將被帶往南投地檢署複訊，以釐清肇因。
高雄市一輛中型巴士昨載客欲赴奧萬大賞楓，行經奧萬大聯外道路時卻失控擦撞山壁護欄後翻覆，57歲乘客黃姓男子被拋出車外，當場死亡，另廿人輕重傷送醫；林姓司機說是煞車失靈，但遊覽車業者表示車輛20天前才進廠「調整煞車」。
而確切肇事原因究竟是機件故障或是人為超速釀禍，國家運輸安全調查委員會昨在案發後也派出2組人員分至案發現場及埔里交通小隊，與南投地檢署檢察官漏夜勘驗車體，今也持續進行調查，希望能夠盡速查明肇事原因。
據瞭解，該肇事的中型巴士上除有裝設俗稱「大餅」的行車紀錄器，車上也有車行電腦可供參考，就待運回車廠拆解，並解讀事發前車輛及車行狀況；而黃姓死者遺體目前放置在南投縣立殯儀館，預計將在今下午相驗遺體相驗。
此外，林姓中巴駕駛昨案發送醫後，因肋骨閉鎖性骨折等傷勢住院觀察，經警方完成初步偵訊，且評估傷勢穩定，安排將在今下午2時帶往南投地檢署由檢察官複訊，進一步調查釐清事故原因。
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