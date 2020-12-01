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台中東山高中學生飲料摻強酸 校長嘆：對學校傷害太大
台中市東山高中日前發生學生的飲料疑被人摻入不明強酸性液體案，致一名高二學生雖發現有異趕緊吐掉，但牙齦及黏膜仍受輕微灼傷；案經學生家長報案，目前案由警方進一步偵辦中。
全案已經警方依傷害案件受理偵辦中，並研判飲料被摻異物可能有目擊者，但不敢聲張，涉案人疑超過一人。另外，警方同時也已掌握教室外的監視錄影逐一過濾。
因為飲料被摻強酸，事非小可，引起許多家長憂心，紛向學校詢問，關心的家長很多，學校於是透過群組發給家長一封信，說明事情的始末。校長郭鴻耀上午嘆息說，「這個案子對學校的傷害太大！」並表示目前全力配合警方偵辦，希望不要有過多的臆測，以免對學校再造成傷害。
據了解，這名學生23日早上自己帶了茶飲料到學校飲用，但因沒喝完，就把飲料放在教室內，外出跑班上第四節的多元選修課程。下午回到教室，他拿起沒喝完的飲料喝了一口，因察覺異味當場吐掉，隨後並由導師陪他帶著沒喝完的飲料到醫院就醫且一併化驗。
郭鴻耀昨天說，飲料經醫院化驗查出含有強酸性液體，但不確定是清潔劑，而該名學生平時表現正常，近來也沒有被霸凌等表現異常現象。
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