屏東遊民不明原因猝死公園座椅 發現時已全身僵硬
屏東一名方姓男子（62歲）日前，騎乘單車至屏東市永新公園時，不明原因倒臥在活動中心前方座椅，路過民眾發現時，方男已呈現四肢僵硬、明顯已死亡。警方獲報到場，勘查現場打鬥痕跡，詳細死因，仍待檢警相驗釐清。
當地居民表示，方男是經常出沒在永新公園的遊民，也會時常在公園內的座椅上休息，但事發前一晚，就有目擊民眾看到他，一直坐在椅子上沒有動靜。
直到29日上午，路過居民，再次看到方男時，只見他的腳踏車倒在一旁，周圍則散落著雜物，失去意識全身僵硬靠在公園椅子上。
目擊居民見狀，立刻報警協處，警方獲報到場，方男已經氣絕多時，初步調查，他身上並無明顯外傷，現場經勘查也無打鬥或破壞痕跡。事後，方男遺體交由葬儀社處理，詳細死因，仍待檢警相驗釐清。
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