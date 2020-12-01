中壢華勛窗簾工廠凌晨火警 居民半夜遭消防車驚醒

桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，桃園市消防第二大隊表示，至現場發現火勢蔓延2層樓，另延燒至仁德八街住宅，布水線灌救1個多小時，於6點17分才將火勢撲滅，所幸無人受困傷亡，燃燒面積約250平方公尺，起火原因還在調查中。

桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，消防隊獲報後出動35輛消防車、1輛救護車及101名消防人員，於4點55分抵達搶救。