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中壢華勛窗簾工廠凌晨火警 居民半夜遭消防車驚醒
桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，桃園市消防第二大隊表示，至現場發現火勢蔓延2層樓，另延燒至仁德八街住宅，布水線灌救1個多小時，於6點17分才將火勢撲滅，所幸無人受困傷亡，燃燒面積約250平方公尺，起火原因還在調查中。
桃園市中壢區興仁路三段，有間窗簾工廠今凌晨4點17分發生火警，消防隊獲報後出動35輛消防車、1輛救護車及101名消防人員，於4點55分抵達搶救。
消防車穿梭巷弄間，附近居民在深夜中驚醒，紛紛在網上打探火警地點，表示「一早就很多消防車」「很擔心」「哪裡失火了」；有人上網發文指出，現場黑煙密布，都已經戴上醫療口罩直到早上7點多要出門上班時還是聞的到惡臭，且鼻孔甚至有黑煙粉塵，因附近都是眷村國宅，也呼籲提醒附近的長輩出門得注意戴上口罩及清除鼻孔粉塵。
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