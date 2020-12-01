刀落噴血骨折、肚破腸流 桃園男遇仇家慘遭凶狠砍殺

桃園潘姓男子為了替凃姓友人出氣，持西瓜刀、球棒到KTV圍堵劉姓仇家，一見他出來就衝上前猛砍多刀，導致劉臟器外露、手臂深可見骨頭，他餘悸猶存說，潘一刀過來他就爆血，「被砍後抱著腸子等待救護車」，法院認為潘手段凶殘依殺人未遂判他6年，可上訴；凃男部分另案審理中。

檢警調查，凃男（24歲）和劉有嫌隙，去年5月29日凌晨1點多夥同潘男（20歲）一共8人要找對方談判，一群人就攜帶刀械、金屬球棒到大園區1間KTV店尋仇。

凃、潘各持鋁棒、西瓜刀守在KTV店門口，凃打電話藉故將劉騙出來，2人立刻揮棒狂毆，潘更持刀猛砍，劉嚇到伸手阻擋導致手臂、腹部多處中刀，更當場臟器外露，他全身是血試圖脫逃，但2人還繼續追趕猛砍，直到店家聽聞叫喊聲查看，凃、潘才收手逃逸。

消防員獲報到場發現劉男傷勢嚴重，送醫檢查包括橫隔膜、脾臟及大腸都被砍到破裂，也有血胸、左手也被砍到骨折，醫院緊急開刀切除脾臟，修補橫隔膜、大腸，急救多時才撿回一命。

審理時，潘坦承不諱，另有現場監視器、目擊店家證詞；潘也說，潘一刀過來，他的手當場爆血、骨折，腸子也跑出來，後來朋友跟著跑出來，潘、凃才立刻逃跑，他被砍完抱著腸子走進店門，坐在椅子上等待救護車。

法院並視醫院診斷報告，發現他除臟器外露、多處骨折，病人嚴重程度也是A級，且他手部傷勢深已見骨，腹部又中刀，可見潘等具有殺人犯意。