台東富岡漁港整補 東翰輪貨船駕駛室上午起火悶燒

台東富岡漁港今天上午近10時發生1艘貨船後方駕駛室冒出大量濃煙，警消據報趕抵現場滅火，30分鐘控制火勢，所幸船上沒有貨物，也無人受困受傷。圖／台東縣消防局提供

台東富岡漁港今天上午近10時發生1艘貨船後方駕駛室冒出大量濃煙，警消據報趕抵現場滅火，30分鐘控制火勢，所幸船上沒有貨物，也無人受困受傷。起火原因仍待調查釐清。

警消表示，燃燒的貨船為往返綠島及蘭嶼的「東翰輪」，早上9點58分接獲通報指出貨船駕駛室冒出大量濃煙，即派遣台東、特搜分隊及台東大隊前往馳援，並通報海巡及縣府農業處。

警消人員抵達現場時，貨船上船員和海巡人員已協助滅火，避免駕駛室悶燒擴大，立即布放水線灌救，火勢約30分鐘後撲滅控制，目前僅有駕駛室受到波及，船體無大礙。

貨船人員表示，由於受到東北季風影響，貨船這幾天都停靠在富岡漁港碼頭整補，不曉得甚麼原因早上後方駕駛室冒出濃煙，還好船上人員立即發現後，先行滅火，並通知消防和海巡協助。