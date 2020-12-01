60歲單身女遇愛情詐騙想匯款 行員聯手警方攔阻

台東60歲單身婦女在網路上認識假冒的華航機師，對方宣稱寄一份百萬美金的禮物給婦女，婦女要先繳清近9萬元運費，所幸行員與員警及時阻止婦女匯款。

警政署保七總隊第一大隊今天上午表示，台東市60歲林姓單身婦女掉進詐騙集團網路交友詐騙陷阱。詐騙集團盜用網路照片，一邊假扮香港華航機師、一邊假扮貨運公司，分飾兩角來詐騙婦人。

對方自稱是專門訓練華航機師的飛行教官，因為深愛著婦人，所以從國外寄了一個禮物，價值百萬美金，要給婦人當見面禮。但禮物因故卡在海關，必須再繳交新台幣8萬9500元的運費再才放行。

保七總隊表示，婦人深信只要把錢匯出去，她就能拿到這百萬美金的包裹禮物，詐騙集團並製作假的貨運證明及包裹照片來取信婦人。婦人於11月26日至台銀台東分行辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起櫃檯行員的注意，並通報派駐台銀的保七員警彭成瑜、蔡德明上前關心瞭解。

在保七員警與台銀人員不斷拿出案例說明下，婦人才恍然大悟這是一場假機師的騙局，她感謝保七員警與台銀人員的協助幫忙。保七將相關資料送交轄區派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。