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台南市消防局長李明峯 獲經理人月刊評選為百大經理人
台南市消防局局長李明峯榮獲經理人月刊評選為「2020年度百大MVP經理人」。李明峯今天說，台南市消防局是一個勇於嘗試、面對各種問題及設法改善解決的團隊，透過系統化管理及擇定目標與關鍵結果，至於保障第一線消防人員精良裝備、安全管控機制及各項福利，「是我的職責所在，不容許打折。」
從2019-2020年初，李明峯不斷勇於創新與應變，積極推動改革與業務簡化，包括山林公墓火警輕量救災裝備，提升搶救效能。致力推動救護E化系統，到院前緊急救護急救成功率高出全國5%。強化古蹟防災，守護台南市古蹟。科技救災，成立「無人機救災中心」並與長榮大學簽署合作備忘錄。
李明峯表示，今年經理人月刊的主題「應變．再進化」，如同大家面對險峻的環境，隨時隨地都在改變。他的服務目標為建立一支清廉團結並具有高效率的救災團隊，以保障市民生命財產安全。
台南市消防局說，這次百大MVP經理人，政務委員唐鳳及屏東縣政府縣長潘孟安皆入榜，顯示局長李明峯身為專業經理人對組織、社會的價值與貢獻，足以成為職場工作者學習仿效的標竿。
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