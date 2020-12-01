天冷！冬天使用電器保暖 先檢查保平安
冬天來了，民使用眾常暖風扇、電暖爐、電毯等電器保暖，台南市消防局今天說，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象，小心防範。
依據南市府消防局統計，今年9月至10月底建築物火災件數為68件，其中的電器火災及煮食不慎分別為20及16件，占52.94％。有鑑於天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家用火安全。
火災預防科表示，民眾常使用居家電器，像是延長線、除濕機、電烤爐等，其中延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。
消防局長李明峯亦提醒民眾，建構不易起火及易於避難之居住環境甚為重要，除室內裝修使用耐燃材料，住宅用火災警報器安裝更為必要，住警器可提早偵知火災發生，降低火災所造成之損失。使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風；如不幸發生一氧化碳中毒，應立即停止使用，將病患移動至通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言