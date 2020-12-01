天冷！冬天使用電器保暖 先檢查保平安

冬天來了，民使用眾常暖風扇、電暖爐、電毯等電器保暖，台南市消防局今天說，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象，小心防範。

依據南市府消防局統計，今年9月至10月底建築物火災件數為68件，其中的電器火災及煮食不慎分別為20及16件，占52.94％。有鑑於天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，消防局籲請民眾防範電氣火災意外，並留意居家用火安全。

火災預防科表示，民眾常使用居家電器，像是延長線、除濕機、電烤爐等，其中延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災。延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。