接送童今起黃線臨停不限3分鐘 中警宣導家長這條最有感

今天部分交通新制修法上路，台中市第一警分局一早就到轄區的國小、幼兒園宣導。圖／第一警分局提供

交通法規新制今天上路，台中市第一警分局一早也到轄內忠孝國小、幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導，因新制有一條接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制，員警在宣導時，不少家長都直說「這條最有感」。

台中市第一警分局在交通新法上路第一天，前往轄區忠孝國小及幼兒園周邊，針對接送小孩的家長們加強宣導，現場拿出大聲公，志工、員警沿途發送交通傳單並舉牌宣導，學童一早上學還睡眼惺忪，一臉不明就裡的模樣，十分可愛。

不少家長們聽到聽到接送7歲幼童，停黃線不受3分鐘限制時，紛紛拍手叫好，有家長直說，學童動作本來就比較慢，上下車有時常需要家長或老師協助，難免超過原先3分鐘的限制，現在法令修正後，孩子上下車不用匆匆忙忙，更能顧慮到小孩的安全。

台中市第一警分局表示，從今年12月1日起，交通法規新制上路，相關規定包含，接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制；汽車裝載貨物脫落等罰鍰上限從9000元提升至1.8萬元；交通違規案件舉發期限，將從3個月縮短為2個月。

其中，道路交通管理處罰條例第55條第2項，原即規定接送行動不便的人上下車，黃線臨停不受3分鐘規定，交通部此次修法將適用對象擴大納入未滿7歲兒童，惟不受3分鐘規定僅限「接送期間」，不包含等待時間，另外不得在紅線臨停接送上下車，但若沒有妨礙其他人車通行，可視個案具體事實，施以勸導代替舉發。

第一警分局表示，此次修訂確保家長都能將小孩從容不迫送抵目的地，安心接送小孩上下學，不再需要為了接送小孩擔心被警察開紅單。