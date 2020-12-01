男跟蹤騷擾女大生 林口警逮人送辦

中央社 / 新北30日電

新北市林口日前發生兩名女大生分別遇露鳥及跟蹤騷擾的男子，林口警分局今天表示，在接獲女大生報案後積極偵辦，經調閱監視畫面確認兩案都是同一男子涉案，逮人送辦。

警方表示，日前有一名女大生走在路上，遇到一名男子迎面露出性器官性騷擾，女大生當場大叫，這名男子立即逃逸。

另有一名女大生日前晚間返家，遭人一路尾隨，女大生到家前發現遭跟蹤後回頭查看，男子才轉頭逃跑。

警方表示，由於日前台南才發生外籍女學生遇害案件，警方在接獲兩名女大生報案後，立即受理並積極展開偵辦，在掌握犯嫌特徵並擴大調閱附近監視器，鎖定涉案的23歲黃姓男子可能出沒地點。

警方表示，黃男在前往林口派出所對面郵局提款時，剛好被前往金融機構簽巡的所長楊凱文發現，隨即通知派出所同仁於郵局外等待黃男提款後逮人，黃男被依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。

警方表示，警方已提升並強化校園安全機制，結合區公所、社區針對校園周遭監視器與路燈加強維護與保養，並與各校校安單位建立群組，隨時保持聯繫，以確保校園安全。

林口 監視器

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