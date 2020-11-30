男子欠債還偷民宿負責人轎車 要脅付款贖車被法辦

台南市北區海安路一家民宿，10月29日29歲王姓男子投宿，王當晚涉嫌偷走民宿大門鑰匙，約一個月後再度進入民宿後偷走張姓女負責人轎車，再打電話向張女要求贖車，警方循線在一家複合式釣蝦場5樓包廂將他逮捕，警詢後竊盜與恐嚇取財罪嫌法辦。

王姓男子10月底入住台南市北區一家民宿，卻圖謀不軌，當晚暗地偷走民宿鐵捲門遙控鑰匙，張姓女負責人未警覺，吳以為鑰匙不見，王嫌事隔1個月，11月30日潛入民宿屋內，偷開走張女放在屋內的汽車。

王將車偷走後，以電話與通訊軟體向張女恐嚇，要求匯錢還車，張女才驚覺是擄車勒贖，向轄區警方報案。數小時後，警方循線查到王將車停放在一家複合式餐飲大樓停車場，並進入大樓內，警方在5樓網咖包廂內發現王，汽車與民宿鐵門鑰匙都放在包廂桌上，當場將他逮捕。