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男子欠債還偷民宿負責人轎車 要脅付款贖車被法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區海安路一家民宿，10月29日29歲王姓男子投宿，王當晚涉嫌偷走民宿大門鑰匙，約一個月後再度進入民宿後偷走張姓女負責人轎車，再打電話向張女要求贖車，警方循線在一家複合式釣蝦場5樓包廂將他逮捕，警詢後竊盜恐嚇取財罪嫌法辦。

王姓男子10月底入住台南市北區一家民宿，卻圖謀不軌，當晚暗地偷走民宿鐵捲門遙控鑰匙，張姓女負責人未警覺，吳以為鑰匙不見，王嫌事隔1個月，11月30日潛入民宿屋內，偷開走張女放在屋內的汽車。

王將車偷走後，以電話與通訊軟體向張女恐嚇，要求匯錢還車，張女才驚覺是擄車勒贖，向轄區警方報案。數小時後，警方循線查到王將車停放在一家複合式餐飲大樓停車場，並進入大樓內，警方在5樓網咖包廂內發現王，汽車與民宿鐵門鑰匙都放在包廂桌上，當場將他逮捕。

王坦承因積欠大筆債務鋌而走險，才出此下策，警詢後竊盜與恐嚇取財罪嫌移送台南地檢署法辦。

王姓男子涉嫌偷走民宿女負責人轎車，還向張女索款贖車被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
王姓男子涉嫌偷走民宿女負責人轎車，還向張女索款贖車被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

民宿 恐嚇 竊盜

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