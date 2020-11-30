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竹南垃圾掩埋場又起火 消防隊員嘆：又要打到半夜了
苗栗縣竹南鎮垃圾掩埋場堆置大批的廢家具、樹木枝幹等，今天下午約2點起火，消防局人車趕往灌救，一些救災人員「心有餘悸」，因為類似場景幾乎年年發生，且不容易撲滅，打火恐怕又要到半夜。
東北季風時節，風勢強勁加上乾燥，苗栗地區野火頻傳，消防隊員疲於奔命，消防局第二大隊人車今天下午約點據報，又趕往竹南鎮垃圾掩埋場滅火，消防人員根據往年的經驗，大堆的木質廢棄物，短時間難以撲滅，可能要忙到半夜。
此外，第二大隊竹南分隊昨天晚上6點多，也接獲通台61線（西濱快速道路）北上89公里處，路旁廢棄物起火，大量火煙威脅行車安全，出動8輛消防車、救護車，及消防、義消人員30人，挖土機支援挖開廢棄物內部，昨天晚上7點40分將火熄滅。
另，苗栗市新東大橋下雜草昨天下午2點28分起火，消防局派遣苗栗、後龍、頭屋分隊4輛消防車、9名消防人員到場，因風大、火勢迅速延燒，造成毗鄰台72線快速道路濃煙密布，防車難以接近，救災人員由台72線部署水線，截斷下風處火勢，將火撲滅。
消防局指出，露天燃燒稻草、雜草或廢棄物，濃煙可能影響行車安全及人體健康，加上天乾物燥，風勢強烈，一發難以收拾，呼籲民眾千萬不要擅自燃燒，否則可能違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法等被罰，甚至觸犯公共危險刑責。
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