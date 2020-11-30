又一大學生自撞身亡 彰化八卦山139線今年添4亡魂

彰化大葉大學20歲許姓學生，今天下午2時10分許，騎重型機車行經彰化縣道139線20公里處、卦山少林寺牌樓前路段，在過彎時，失控自撞路樹，當場沒呼吸心跳，送秀傳醫院急救，仍告不治。這是139線今年第4件死亡車禍。

彰化縣道139線20公里處、卦山少林寺前轉彎路段，今年9月6日下午才發生一名大學生騎機車失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，縣府隨即在今年10月21日針對此一路段調降速限，沒想到在同一路段彎道，再出現此一憾事。

根據彰化縣警察局交通隊統計，縣道139線今年已有3人車禍死亡，為減少車禍事故發生，縣府從10月21日起，彰化八卦山縣道139線大彰路從台74線甲線東外環路口至瑩光橋路段，時速從50公里降到40公里，沒想到與今年9月6日的自撞案，同一地點又發生車禍。

警方調查，許姓大學生今天下午2時10分許，騎機車沿著139線往彰化市方向行駛，在行經20公里處，即卦山少林寺牌樓前轉彎路段，疑似失控滑倒，再撞上路樹，再往前衝了10多公尺，受到重傷，消防局據報後，趕到現場，當場沒有呼吸心跳，送往秀傳醫院急救，仍然不治。 車禍原因由警方調查中。